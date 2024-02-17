مصر تدشن منطقة لوجيستية لاستقبال المساعدات لتخفيف التكدسات فى العريش

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن مصر أعلنت عن تدشينها منطقة لوجيستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة، لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات المتواجدة في العريش والطرق وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن المنطقة اللوجيستية تنقسم إلى 4 مناطق هي المساعدات المصرية والدولية وانتظار الشاحنات ومنطقة خدمات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من 60% من المنطقة اللوجيستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن سائقي الشاحنات.