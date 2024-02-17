السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر تدشن منطقة لوجيستية لاستقبال المساعدات لتخفيف التكدسات فى العريش

العريش
العريش

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن مصر أعلنت عن تدشينها منطقة لوجيستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة، لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات المتواجدة في العريش والطرق وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن المنطقة اللوجيستية تنقسم إلى 4 مناطق هي المساعدات المصرية والدولية وانتظار الشاحنات ومنطقة خدمات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من 60% من المنطقة اللوجيستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن سائقي الشاحنات.

القاهرة الإخبارية مصر منطقة لوجيستية غزة الهلال الأحمر المصري العريش

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