السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس "الإسكندنافي للدراسات": حلف الناتو أقوى من روسيا عسكريًا

الناتو
الناتو

قال عبدالجليل السعيد، رئيس المركز الإسكندنافي للدراسات، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أقوى من روسيا عسكريًا لأنه يضم عدة دول هامة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مشيرًا إلى أن هذه الدول لديها اقتصاديات كبيرة ولديها إمكانياتها في مجالات معينة. 

 

وأضاف السعيد، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه من الناحية العملية وربما من الناحية الشكلية فإن الروس يعتبرون أنفسهم الأقوى، لأنهم قادرون على المباردة ويعتبرون أن ليس لديهم ما يخسرونه، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الاستدامة في الحكم بروسيا نتيجة هيمنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة منذ عقود ونتيجة عدم وجود منافس له.

 

وأوضح، أن الوجوه الحاكمة في الجانب الغربي تتبدل إن كان عبر رؤساء وزراء كما هو الحال في بريطانيا أو ألمانيا أو غيرها، أو حتى عبر رئاسيات الولايات المتحدة أو فرنسا، مؤكدًا أن هذا كله بالمجمل يجعل الجانب السياسي يتحكم حتى بالجانب العكسري. 

 

وتابع: “ذهب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قوله، إنه سيشجع روسيا على العمل ضد بعض دول حلف شمال الأطلسي التي لم تفي بالالتزامات العسكرية، وهذا التصريح ربما يخسر ترامب الكثير من ناخبيه”، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحكم الأمريكي تتسبب في قلق دول العالم والسياسة الحالية ليس بها تفكير فيما سيحدث بالغد".

القاهرة الإخبارية حلف شمال الأطلسي الناتو روسيا بوتين الروس

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