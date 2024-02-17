القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال نفّذ غارات جوية على عدة بلدات لبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ قبل دقائق عددًا من الغارات الجوية على عدة بلدات لبنانية في القطاع الأوسط والقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، بجانب استهداف عدد من المناطق بالقصف المدفعي، مؤكدًا أن مسلسل التصعيد في الجنوب اللبناني لا يزال مستمرًا.

وأضاف "سنجاب"، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسيلن" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان هناك تمشيط بالأسلحة الرشاشة للبلدات الحدودية التي تقع بالقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني ومحيط الناقورة، مشددًا على أن من الجنوب اللبناني تم تنفيذ عدد من العمليات منذ صباح اليوم، ولم تعلن المقاومة الإسلامية عن الاستهدافات، وتم مشاهدة الصواريخ وهي تنتقل من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية في الشمال الإسرائيلي.

وأوضح أن "حزب الله" اللبناني وعددًا من مواطني الجنوب مشغولون الآن في تشييع جثامين 11 شهيدًا تم استهدافهم في مدينة النبطية، والتي كانت نقطة تحول كبيرة وأساسية في الصراع والعمليات العسكرية في الجنوب اللبناني.

وأكد أن مدينة النبطية اللبنانية تعد نقطة تحول لأنه تم استهدافها للمرة الأولى من قبل الجانب الإسرائيلي واستهداف مبنى مدني.