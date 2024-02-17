القاهرة الإخبارية: تدنى شعبية نتنياهو فى الشارع الإسرائيلى

أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، أنه كان هناك استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أظهر تراجع فرص فوز حزب الليكود في حال إجراء الانتخابات، مشيرةً إلى أن 47% من الإسرائيليين يرون أن بيني جانتس، عضو الكنيست الإسرائيلي، هو الأنسب لإدارة الحرب والحكومة بدلًا من رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسيلن" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشارع الإسرائيلي يعاني من أزمة ما بينه وبين الحكومة الإسرائيلية الحالية ويرى أنها غير قادرة على إدارة هذه الأزمات، منوهة بأن صحيفة "معاريف" القريبة من الشارع تبنت رأي الشارع الإسرائيلي، وتؤكد أن هناك أزمة ثقة ويذهب الشارع للإطاحة بنتنياهو.

وأوضحت أنه بعد الحرب ليست كما قبلها على نتنياهو وعلى مستقبله السياسي، مشددة على أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد على تدني شعبيته في الشارع الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، تحدث عن أنه في شهر رمضان المبارك يجب عدم إدخال أي فلسطيني من سكان الضفة الغربية مهما كان عمره، كما أنه ذهب إلى أبعد من ذلك بتحديد أعمار المترددين على المسجد الأقصى من سكان مدينة القدس والداخل الفلسطيني المسموح لهم بدخول المسجد الأقصى.