رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تنفى قطعيًا مزاعم مشاركتها فى عملية تهجير الفلسطينيين

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تنفي قطعيًا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رشوان، أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات.

وأشار إلى أن موقف مصر الحاسم يقضي بالرفض التام لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من غزة إلى خارجه وخصوصًا للأراضي المصرية.