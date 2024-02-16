الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الإثنين.. "العدل الدولية" تبدأ جلسات استماع بشأن الآثار القانونية لاحتلال الأراضى الفلسطينية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية أن جلسات استماع بشأن الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ستبدأ الإثنين المقبل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، رفعت بريتوريا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة؛ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري، وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقدمت جنوب إفريقيا التماسًا إلى محكمة العدل الدولية، قائلة إن هناك "تطورا كبيرا" منذ صدور قرار المحكمة في يناير، وهو الهجوم المعلن على رفح.

القاهرة الإخبارية العدل الدولية احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية

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