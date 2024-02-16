هل يرجح الدعم الألمانى كفة "كييف" فى حربها ضد موسكو؟.. باحث يُجيب

قال محمد يوسف الباحث السياسي، إن الدعم الألماني لكييف سيعطي دفعة جديدة للقوات الأوكرانية بمزيد من مقاومة القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الدعم يعتبر تغيرًا نوعيًا بقيام إحدى الدول الأوروبية كألمانيا والتي تعتبر أقوى اقتصاد أوروبي بالمساندة القوية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن برلين تغامر بقوة ضد روسيا وهذا ما سيدفع موسكو إلى أن ترد بشكل آخر على هذه الخطوات.

وأوضح أن روسيا تتقدم بخطوات ثابتة على الأراضي الأوكرانية، ولديها قوة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن عملية فقد قوات روسية كبيرة كلام غير صحيح، مؤكدًا أن الاعلام الأوروبي به الكثير من التضليل الآن.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية منقسمة الآن تحت ضغط شعوبها بالابتعاد عن هذه الحرب وعدم الخوض فيها.