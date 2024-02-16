الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الهباش: قرارات نتنياهو تتحكم فيها مصلحته الشخصية ورغبته فى التمسك بالسلطة

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يحكم قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المصلحة الشخصية فقط، ورغبته في الاستمرار في الحكم والسلطة هي التي توجه كل قراراته حتى القادة والرأي العام والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ذلك، مؤكدًا أنه لم يعد هناك شك عندنا أو عند الذين يراقبون من بعيد في هذا الأمر.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناةالقاهرة الإخبارية، أن هناك مجموعة يمينية متطرفة إرهابية استيطانية تحيط بنتنياهو سواء في حزب الليكود أو في الحكومة، وهذه المجموعة تؤثر على قراراته لأنها تريد استمرار الحرب.

محاولة لتغيير موازين القوى 

وأكد أن نتنياهو يدرك أن استمرار الحرب يمكن أن يغير موازين القوى والسياسة في إسرائيل، ولذلك هو يحرص على استمرارها، لأنه يتمنى أن تتغير الموازين ويعود إلى قوته السابقة كرئيس للوزراء في دولة الاحتلال.

وأوضح أن كل التقديرات تشير إلى أن وقف العدوان ووقف إطلاق النار يمكن أن يفتح الباب أمام بدء المحاسبة لنتنياهو على سياساته الإسرائيلية سواء الداخلية أو الخارجية في آن واحد، وبالتالي يمكن أن يطاح به من رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أننا نحن من ندفع ثمن كل هذه الخلافات الإسرائيلية، وثمن كل هذه المصالح الإسرائيلية سواء كانت مصالح سياسية شخصية أو حزبية، فالذي يدفع ثمنها هو الدم الفلسطيني.

تغليب لغة العقل

وتابع: "من أجل ذلك رأينا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن قبل أيام قليلة وجه نداءً مباشرًا إلى الجميع بما في ذلك حركة حماس، بضرورة تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية ولغة الحرص على دماء الفلسطينيين، والتوصل لصفقة أو اتفاق أو هدنة أو أي شيء، ليس المهم هو التسمية، المهم عندنا هو أن نتوصل لهذه النتيجة التي تحقن دماء الفلسطينيين وتقي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه التحديد من ويلات استمرار العدوان الإسرائيلي".

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