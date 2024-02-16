"الناتو": نمتلك نصف القوة العسكرية والاقتصادية للعالم

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إنَّ الحلف يشكل قاعدة هامة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات وتسريع وتيرتها لإنتاج مزيد من المعدات، ما يقوي كييف وكذلك يدعم حلف الناتو ويوفر مزيد من فرص العمل.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الجمعة، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حلف الناتو هو تحالف جيد وقوي لكل من أوروبا وأمريكا الشمالية، مؤكدًا أننا معًا فنحن نصف القوة العسكرية والاقتصادية للعالم.

شركات أوروبية وأمريكية تعمل سويًا من أجل الأمن وليس هناك تهديد عسكري من هذا العمل

وأوضح، أن شركات أوروبية وأمريكية تعمل سويًا من أجل الأمن، وليس هناك تهديد عسكري من هذا العمل، ولكن حلف الناتو سيستمر في إظهار استعداده لحماية حلفاءه.

وأشار، إلى أنه كان هناك زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع خلال العام الماضي من ميزانية حلف شمال الأطلسي، وهذا العام متوقع أنَّ 18 دولة من الحلفاء سترفع نفقاتها، كما أعلنت ألمانيا إلتزامها ما سيمثل إسهامًا كبيرًا لدفاع حلف الناتو.