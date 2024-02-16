الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الناتو": نمتلك نصف القوة العسكرية والاقتصادية للعالم

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إنَّ الحلف يشكل قاعدة هامة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات وتسريع وتيرتها لإنتاج مزيد من المعدات، ما يقوي كييف وكذلك يدعم حلف الناتو ويوفر مزيد من فرص العمل.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الجمعة، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حلف الناتو هو تحالف جيد وقوي لكل من أوروبا وأمريكا الشمالية، مؤكدًا أننا معًا فنحن نصف القوة العسكرية والاقتصادية للعالم.

شركات أوروبية وأمريكية تعمل سويًا من أجل الأمن وليس هناك تهديد عسكري من هذا العمل

وأوضح، أن شركات أوروبية وأمريكية تعمل سويًا من أجل الأمن، وليس هناك تهديد عسكري من هذا العمل، ولكن حلف الناتو سيستمر في إظهار استعداده لحماية حلفاءه.

وأشار، إلى أنه كان هناك زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع خلال العام الماضي من ميزانية حلف شمال الأطلسي، وهذا العام متوقع أنَّ 18 دولة من الحلفاء سترفع نفقاتها، كما أعلنت ألمانيا إلتزامها ما سيمثل إسهامًا كبيرًا لدفاع حلف الناتو.

القاهرة الإخبارية أوكرانيا الناتو حلف الناتو تهديد عسكري

مواد متعلقة

ملك الأردن: حل الدولتين هو الضمان الوحيد للسلام فى المنطقة

بن غفير: عملية "كريات ملاخى" تثبت ضرورة توزيع السلاح على السكان

باحث سياسى: عملية "كريات ملاخى" ردًا على ما يقوم به الاحتلال فى غزة

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مقتل 3 إسرائيليين شمال كريات ملاخى بعسقلان

خبير شئون إسرائيلية: صفقة التبادل ستفضى لوقف إطلاق النار ونهاية حكومة نتنياهو

عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى إطلاق نار على موقف للحافلات بعسقلان

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال غرب خان يونس

البيت الأبيض: شن إسرائيل عملية عسكرية فى رفح سيكون كارثة

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

وفاة السياسى الروسى المعارض أليكسى نافالنى فى السجن

عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى إطلاق نار على موقف للحافلات بعسقلان

بن غفير: عملية "كريات ملاخى" تثبت ضرورة توزيع السلاح على السكان

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

"دماء على الأسفلت".. حوادث الطرق مسلسل لا ينتهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى