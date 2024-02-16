الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بن غفير: عملية "كريات ملاخى" تثبت ضرورة توزيع السلاح على السكان

بن غفير
بن غفير

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أن عملية كريات ملاخي في عسقلان، تثبت مرة أخرى أن توزيع السلاح ينقذ حياة الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بتسليح السكان؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف أن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يحدث أيضًا في لبنان.

مقتل منفذ العملية

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل منفذ عملية إطلاق النار في محطة للحافلات في كريات ملاخي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

مقتل 3 إسرائيليين نتيجة إصابتهم بجروح خطيرة خلال العملية

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي قبل قليل، عن مقتل 3 إسرائيليين نتيجة إصابتهم بجروح خطيرة عند محطة حافلات في كريات ملاخي شرق عسقلان.

 

إيتمار بن غفير القاهرة الإخبارية كريات ملاخي السلاح قطاع غزة

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