القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعلن سحب لواء المظليين 646 الاحتياطى من غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بسحب لواء المظليين 646 الاحتياطي من غزة والإبقاء على القوات النظامية فقط في القطاع.

وأكد جيش الاحتلال أنه يعمل في منطقة مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة ولم نجد أي شيء يتعلق بالمحتجزين حتى الآن.

في سياق آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن عملية التخطيط لإخلاء رفح الفلسطينية جارية ولم تتم بعد الموافقة على خطة نهائية؛ وذلك نقلًا عن مسئول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست".

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن خطة الإخلاء الإسرائيلية تتضمن إنشاء 15 مخيمًا على شاطئ بحر غزة في كل منها 25 ألف خيمة.