الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحـوثيون: سنتخذ مزيدًا من الإجراءات ردا على العدوان الأمريكي والبريطاني

الحـوثيون
الحـوثيون

أكدت جماعة الحوثيون في اليمن، أنها ستتخذ مزيدًا من الإجراءات ردًا على العدوان الأمريكي والبريطاني؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت جماعة الحوثي، أنها ستواصل منع السفن المتجهة إلى المواني الإسرائيلية.

وقبل قليل، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شنتا 403 هجمات على مواقعها في اليمن منذ يناير الماضي.

وجرى اليوم، تنفيذ غارة أمريكية بريطانية على منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه في الحديدة باليمن.

الحوثيون اليمن القاهرة الإخبارية منع السفن

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