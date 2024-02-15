أستاذ علوم سياسية: بايدن يتعرض لضغوط داخلية بسبب الحرب على غزة

قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتعرض لضغوط كبيرة بين مؤيد ومعارض للحرب على قطاع غزة.

وأضاف شعت، اليوم الخميس، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جزءا من جماهير ومؤيدي الرئيس الأمريكي يرفضون استمرار الحرب على قطاع غزة، وجزء آخر من المؤيدين لبايدن، وهم ما يسمى باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يدعمون بشكل كبير جدًا استمرار الاتصالات مع الاحتلال ودعم حكومة نتنياهو بأي من القرارات التي تتخذها.

وأكد أنه لا يوجد أي ضغط حقيقي وجدي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوقف عن الحرب أو حتى التوقف على الهجوم على رفح الفلسطينية.