الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: هجمات إسرائيل على جنوب لبنان تزداد عمقًا

قصف لبنان
قصف لبنان

قال العميد يوسف الجدم، خبير عسكري واستراتيجي، إن إسرائيل تزيد العمق في قصف لبنان وتوسيع الأهداف بين حزب الله اللبناني وتل أبيب. 

وأضاف الخبير العسكري، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الإسرائيلية لا تراعي إن كانت هناك بناية أو تواجد للمدنيين بغزة أو أي منطقة يقصفونها، بذريعة تواجد مسئولين أو قيادات من حزب الله أو حماس بالبناية المستهدف قصفها.

وأوضح أن الكثير من الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية لملاحقة المسؤولين أو القيادات بالمقاومة، تفشل في تحقيق أهدافها، مقابل أرواح تزهق لعائلات بأكملها.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي هناك استهداف لعمق أكبر نسبيًا من قوات الاحتلال التي تشن هجمات على جنوب لبنان، وذلك عند المقارنة مع بداية التوترات، لتطول الهجمات ضواحي ببيروت.

وأكد أن توسيع إسرائيل لأهدافها يقابله توسع نسبي لحزب الله ولكن ليس بنفس الحجم والقوة لعدم امتلاكه نفس الإمكانات، وقوات الاحتلال تحاول الوصول للهدف أينما وجد.

القاهرة الإخبارية لبنان حزب الله حماس

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