دبلوماسى سابق: البرازيليون ينظرون لمصر بمودة فائقة

علّق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى مصر واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، له بقصر الاتحادية.

وقال بيومي، اليوم الخيمس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "DMC"، إن البرازيليون ينظرون لمصر بمودة فائقة لعدة أسباب أبرزها، أن الجيش البرازيلي كانت له حامية اشتركت في قوات الطوارئ الدولية التي كانت متواجدة في غزة في إحدى الفترات، كما أنهم اختلطوا بالشعب المصري، بجانب وجود جالية عربية كبيرة في البرازيل سواء من لبنان أو من فلسطين.

وأوضح، أن الجالية العربية في البرازيل من الجاليات الغنية جدًا ومن أصحاب رؤوس الأموال وصناعة الصلب هناك، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في طرق أبواب البرازيل سواء لتصدير منتجاتنا الزراعية لها أو لاستيراد اللحوم والدواجن منها.