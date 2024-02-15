الصليب الأحمر بغزة: عائلات بأكملها اضطرت للنزوح قسرًا جراء القصف الإسرائيلى

قال الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن عائلات بأكملها اضطرت للنزوح قسرًا جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية طالت مناطق القطاع كافة والعديد من الطرق دُمرت تمامًا، مناديًا بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وعلى إسرائيل الوقوف عند التزاماتها القانونية.

وأوضح، أنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى توفير الحماية المطلقة والفورية للمدنيين وإتاحة الوصول الآمن للطواقم الطبية.