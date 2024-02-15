الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرفض التنسيق الإنسانى لنقل الجرحى من مجمع ناصر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل أوجه التنسيق الإنساني لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عشرات الجرحى من مجمع ناصر الطبي حالتهم حرجة ولا يستطيعون الخروج من المستشفى.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى استشهاد أحد الجرحى وإصابة العديد من المرضى بمجمع ناصر الطبي إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي قسم العظام.

إخلاء المستشفى

وقبل قليل، أكد الدكتور ناهض أبوطعيمة، مدير مجمع ناصر الطبي، أنه يتم الآن إخلاء مستشفى الولادة والأطفال إلى مبنى مستشفى ناصر القديم.

وأوضح مدير مجمع ناصر الطبي أن قسم الجراحة بالمستشفى يتم إخلاؤه أيضًا من المرضى.

ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، يواجه محيط مجمع ناصر الطبي إطلاق نار كثيف وقصفًا مدفعيًا بخان يونس بجنوبي قطاع غزة.