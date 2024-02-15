الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بث مباشر.. مراسم اسقبال رسمية للرئيس البرازيلى بقصر الاتحادية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أذاعت فضائية "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل، لقطات حية من مراسم الاستقبال الرسمية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، بقصر الاتحادية. 

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلڤا، حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما بقصر الاتحادية، مع إطلاق 21 طلقة. 

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل مجموعة العشرين لهذا العام، ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

القاهرة الإخبارية الرئيس البرازيلي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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