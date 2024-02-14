ألمانيا: أى عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح ستؤدى لكارثة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة ستؤدي لكارثة إنسانية؛ وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل قليل بعملية عسكرية "قوية" في مدينة رفح الفلسطينية بعد السماح للمدنيين بمغادرتها؛ وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

حذر الكرملين من أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويعانى النظام الصحي في غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال نحو 108 مركبات إسعاف وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.