الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: زيارة أردوغان لمصر تفتح صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات

أسامة السعيد مدير
أسامة السعيد مدير تحرير صحيفة الأخبار

قال د.أسامة السعيد، مدير تحرير صحيفة الأخبار، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهمة وتفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الممتد منذ قرون طويلة بين البلدين.

أضاف "السعيد"، الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات مرت بمنعطفات وحالة أو فترة من التوتر، لكن يبدو أن هناك إرادة سياسية قوية لدى القاهرة وأنقرة لاستعادة زخم هذه العلاقات وتجاوز هذه الفترة والبناء على العلاقات الشعبية والتاريخية المتميزة بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك الكثير والكثير يمكن أن تحققه العلاقة الطيبة بين مصر وتركيا، لا سيما في العلاقات الاقتصادية والدفاعية، بجانب الملفات الإقليمية المهمة التي يمكن أن يكون للبلدين مصالح كبيرة فيهما، والتنسيق بينهما سيمثل ثقلًا كبيرًا بالنسبة للتنسيق في المحيط الإسلامي ومحيط الشرق الأوسط.

أوضح أن العلاقات بين البلدين تقطع الطريق أمام كثير من محاولات إشعال منطقة الشرق الأوسط، لأن مصالح الدولتين هي في المقام الأول إشاعة حالة من الاستقرار والهدوء حتى يمكن استكمال مشروعات التنمية والتعاون الإقليمي بين البلدين ومختلف الأقطار في المنطقة.

القاهرة الإخبارية الرئيس التركى العلاقات مصر تركيا

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