شراء الغاز.. مسعود جاشن يستعرض الملفات المطروحة للنقاش فى القمة المصرية التركية

علّق الدكتور مسعود جاشن، عضو لجنة الأمن بالرئاسة التركية، على الزيارة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة.

وقال عضو لجنة الأمن بالرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناةالقاهرة الإخبارية، إن الزيارة تأتي في فترة تشهد توترات وحروبًا في منطقة الشرق الأوسط؛ تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأوضح أن البلدين سيتناولان تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات المختلفة، فضلًا عن بحث مستقبل أوجه التعاون بين القاهرة وأنقرة.

وأشار جاشن إلى أنه من الممكن أن تبدأ تركيا بشراء الغاز الطبيعي من مصر، كما أن المباحثات ستشهد نقاشًا حول المساعدات الإنسانية وبعض الأسلحة التي ترسل إلى مصر كطائرات (إف – 16) وغيرها، مؤكدًا أن هذه ستكون شراكة جديدة في الجانب العسكري.

وأكد أن المناقشات المثمرة بخصوص العلاقات بين مصر وتركيا؛ تؤدي إلى طريق سلام جديد في المنطقة، موضحًا أن السلام الجديد لن يقتصر على فلسطين فقط، بل سيمتد ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ونوّه بأن مصر دولة كبيرة ومهمة، والبلدان حريصان على وضع حلول للمشكلات في غزة والعديد من الملفات المختلفة، قائلًا: "علينا أن ننظر إلى المستقبل، كيف يمكن لمصر وتركيا أن تصبحا شريكين فاعلين في المنطقة، ففرص التعاون المختلفة تؤدي إلى استقرار المنطقة، كما تعود على الجميع بالنفع".