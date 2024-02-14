الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جانتس: الرد على استهداف شمال إسرائيل سيكون قويًا ووشيكًا

بيني جانتس
بيني جانتس

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أن الرد على استهداف شمال إسرائيل سيكون قويًا ووشيكًا؛ وذلك وفق نبأ عاجل قناة “القاهرة  الإخبارية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، إن الرشقة الصاروخية من جنوب لبنان تجاه صفد شمالي إسرائيل تعد من أكبر العمليات التي نفذها حزب الله اللبناني، حيث وصل مداها إلى 15 كيلومترًا في العمق الإسرائيلي.

وتم رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد والجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

واستخدم "حزب الله" صواريخ دقيقة في قصفه صفد، وفشلت القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الأخير، بجانب فشل القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي سقطت في صفد، وانقطعت الكهرباء بالمنطقة.

الاخباريه مجلس الحرب الإسرائيلي جانتس إسرائيل

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