القيادة المركزية الأمريكية: تدمير صاروخ حوثى مضاد للسفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن كان معدًا للإطلاق بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون كخطر محتمل على طائراتنا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الحوثيون قد هاجموا أمس سفينة حبوب متجهة إلى إيران في أول هجوم على البحر الأحمر منذ ستة أيام.

وقال الجيش الأمريكي، إن قوات الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن نفذت أول هجوم لها في البحر الأحمر منذ ستة أيام، حيث أطلقت النار على سفينة شحن حبوب متجهة إلى إيران، في ضربة تثير تساؤلات حول الجهة التي تحاول الجماعة استهدافها.

وأدى هدوء الهجمات على السفن التي يقول الحوثيون، إنها مرتبطة بإسرائيل إلى ادعاءات بأن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الجماعة قد نجحت في تحييد قدراتها أو أنه تم ردع الأهداف المحتملة من دخول البحر الأحمر.