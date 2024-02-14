استشهاد امرأة وطفليها فى غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، عن استشهاد امرأة وطفليها في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الصوانة جنوب لبنان؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

كما أكد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، عن ارتقاء شهيد و9 جرحى مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدشيت بقضاء مرجعيون بالجنوب اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلا يفيد بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف مروحين وطير حرفا جنوبي لبنان.

يأتي ذلك ردًا على استهداف القيادة الشمالية لقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد، مما أدى إلى سقوط قتيلة و7 جرحى جراء إطلاق صوارخ من لبنان على المنطقة الصناعية في صفد شمالي إسرائيل.