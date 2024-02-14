عاجل| القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

رصد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، انتهاكات الاحتلال المستمرة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يفتقدون الماء والغذاء، وأن جيش الاحتلال يُطلق النار على كل ما يتحرك ويمنع وصول الطواقم الطبية للجرحى والمصابين.

وأضاف "جبر"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لعدد من مراكز الإيواء في مدينة خان يونس، وهذه المراكز تتواجد في محيط مجمع ناصر الطبي الذي هو محاصر بالآليات العسكرية الإسرائيلية ويتواجد به ما يزيد على 10 آلاف نازح، بالإضافة إلى الكوادر الطبية حيث يوجد 750 طبيبًا وممرضًا في داخل هذا المشفى، بجانب محاصرة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح أن حصار المستشفيات في خان يونس متواصل منذ قرابة 20 يومًا، حيث لا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه الأبينة وتطالب الفلسطينيين المتواجدين في داخلها بضرورة النزوح منها، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين المتواجدين داخل المدارس والمستشفيات لا يستطيعون الخروح منها نظرًا لكثافة النيران في تلك المنطقة.

خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

وأكد أن مدينة خان يونس بشكل عام محاصرة، ويوجد بها عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية نظرًا للتوغل الكبير الذي تشهده المدينة منذ قرابة شهرين، والذي بدأ من شرق المدينة وصولًا إلى المنطقة الغربية لها.

وأشار إلى أن خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف الذي تتعرض له، وإطلاق النار المتواصل من الآليات الإسرائيلية والطائرات المسيرة باتجاه كل ما يتحرك، وبالتالي لم يستطع النازحون المتواجدون في مراكز الإيواء الخروج منها والتوجه للمناطق الأخرى المحيطة بخان يونس نظرًا لكثافة النيران.