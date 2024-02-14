الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل| القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

خان يونس
خان يونس

رصد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، انتهاكات الاحتلال المستمرة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يفتقدون الماء والغذاء، وأن جيش الاحتلال يُطلق النار على كل ما يتحرك ويمنع وصول الطواقم الطبية للجرحى والمصابين.

وأضاف "جبر"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لعدد من مراكز الإيواء في مدينة خان يونس، وهذه المراكز تتواجد في محيط مجمع ناصر الطبي الذي هو محاصر بالآليات العسكرية الإسرائيلية ويتواجد به ما يزيد على 10 آلاف نازح، بالإضافة إلى الكوادر الطبية حيث يوجد 750 طبيبًا وممرضًا في داخل هذا المشفى، بجانب محاصرة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح أن حصار المستشفيات في خان يونس متواصل منذ قرابة 20 يومًا، حيث لا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه الأبينة وتطالب الفلسطينيين المتواجدين في داخلها بضرورة النزوح منها، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين المتواجدين داخل المدارس والمستشفيات لا يستطيعون الخروح منها نظرًا لكثافة النيران في تلك المنطقة.

خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

وأكد أن مدينة خان يونس بشكل عام محاصرة، ويوجد بها عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية نظرًا للتوغل الكبير الذي تشهده المدينة منذ قرابة شهرين، والذي بدأ من شرق المدينة وصولًا إلى المنطقة الغربية لها.

وأشار إلى أن خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف الذي تتعرض له، وإطلاق النار المتواصل من الآليات الإسرائيلية والطائرات المسيرة باتجاه كل ما يتحرك، وبالتالي لم يستطع النازحون المتواجدون في مراكز الإيواء الخروج منها والتوجه للمناطق الأخرى المحيطة بخان يونس نظرًا لكثافة النيران. 

 

القاهرة الإخبارية خان يونس الاحتلال قطاع غزة

مواد متعلقة

رئاسة الجمهورية: أردوغان يزور مصر اليوم

ضياء رشوان: إسرائيل لا تستطيع القضاء على مجموعة من الشباب اسمهم المقاومة الفلسطينية

ضياء رشوان: نتنياهو من الشخصيات المتطرفة ولكنه ليس مجنونًا

بعد إقرار 16 مليار دولار.. حركة فتح: مكافأة أمريكية على جرائم إسرائيل

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينشر مقطع فيديو لـ"يحيى السنوار" من كاميرا أحد الأنفاق

ضياء رشوان: وزراء نتنياهو المتطرفين يعبرون عن أحلامهم وأوهامهم

لماذا طلب بوريل وقف الإمداد العسكرى لإسرائيل؟.. مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى يجيب

الفصائل الفلسطينية تفجر منزلًا فى قوة إسرائيلية شمال خان يونس

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

عاجل| القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

"الداخلية" تكشف حقيقة هروب إعلامى من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة