ضياء رشوان: إسرائيل لا تستطيع القضاء على مجموعة من الشباب اسمهم المقاومة الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل لا تستطيع أن تقضي على مجموعة من الشباب اسمهم المقاومة الفلسطينية التي لا تملك من الأسلحة إلا أحدث سلاح عنده يمتد عمره إلى 20 سنة مضت.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يحقق أمرًا آخر، نظرًا لأنه لم يحقق أي شيء من أهداف الحرب التي أعلن عنها في غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو بعد 130 يومًا أفرج عن أسيرين فقط حسب قوله، ولا نعلم إذا كان هذا الخبر مثل خبر الإفراج عن مجندة في الأسبوع الأول من الحرب وثبت بعد ذلك أنها ليست مجندة.

وأوضح، أن نتنياهو لا يستطيع أن يعود إلى الرأي العام الإسرائيلي لأن مستقبله السياسي مهدد، مؤكدًا أن نتنياهو وكل من هو في المسئولية يوم 7 أكتوبر في إسرائيل سيذهب إلى التحقيق.

وأشار إلى أن نتنياهو يريد أن يخفف من وطأة التحقيق فيسعى إلى تحقيق أي شيء ينتصر به أمام الرأي العام الإسرائيلي فيخفف العقوبة عليه.