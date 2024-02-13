الفصائل الفلسطينية تفجر منزلًا فى قوة إسرائيلية شمال خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن تفجير منزل في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.



وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، عن تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقبل قليل، استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي في منطقة "القرارة" شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.