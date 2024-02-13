بعد إقرار 16 مليار دولار.. حركة فتح: مكافأة أمريكية على جرائم إسرائيل

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت وكأنها تكافئ إسرائيل على جرائمها في حق المدنيين بقطاع غزة، وذلك من خلال موافقة مجلس الشيوخ على حزمة دعم لإسرائيل تُقدر بـ 16 مليار دولار.

وأضاف خلال مداحلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا المبلغ ضخم للغاية، وكأنه مكافأة لإسرائيل على ما تفعل به، والتصريحات الأمريكية قد يفهم منها أن لديها تحفظات على ما تفعل إسرائيل، لكن الشعوب العربية أصبحت لديها فطنة ودراية في التعامل مع تصريحاتهم.

وأوضح، أن إطالة عمر الحرب يخدم بقاء “نتنياهو” في السلطة، ويقضي على فرص بايدن في الحصول على ولاية رئاسية ثانية، وبالتالي هذا التعارض بين مصلحتي كل من نتنياهو وبايدن يجعل هذين الطرفين في مسارين متعارضين، إذن السؤال هنا لماذا لا يستطيع بايدن إنقاذ نفسه مما تفعله إسرائيل؟.