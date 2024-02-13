الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا طلب بوريل وقف الإمداد العسكري لإسرائيل؟.. مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي يجيب

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال السفير عبدالرحيم الفرا، مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، طلب من أمريكا التوقف عن دعم إسرائيل عسكريًا، خاصة لأنها تخرج في التصريحات الرسمية وتؤكد على رغبتها في تهدئة الأوضاع في غزة.
 

وأضاف مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في بداية الأسبوع الأول من حرب غزة كان هناك نوع من التشنج يدب في جميع المؤسسة الأوروبية سواء قادتها أو دولها الأعضاء، لكن "بوريل" سرعان ما بدأ يستوعب الموضوع أكثر وكان منذ بداية الأزمة ينادي بوقف هذه الحرب.

وأوضح، أن "بوريل" بعد الأسبوع الأول من الحرب الشنيعة على قطاع غزة نادى بوقف إطلاق النار، وطالب القمة الأوروبية التي عقدت آنذاك بأن يتوجه القادة الأوروبيون جميعا إلى المناداة بوقف إطلاق النار، لكن جوبه باعتراض عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحينما تعترض دولة واحدة لا يمكن أن يصدر قرار.

وأشار، إلى أن "بوريل" كان له أمس موقف واضح وصريح حينما طالب الولايات المتحدة بوقف الإمداد العسكري لإسرائيل، لأن الولايات المتحدة من ناحية تقول على إسرائيل إن تتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، ومن ناحية أخرى تدعم إسرائيل بكل أنواع الأسلحة، وبالتالي "بوريل" كان صريحا.
 

القاهرة الإخبارية فلسطين الاتحاد الأوروبي إسرائيل غزة

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