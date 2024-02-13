الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينشر مقطع فيديو لـ"يحيى السنوار" من كاميرا أحد الأنفاق

يحيى السنوار
يحيى السنوار

قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر مقطع فيديو مصورًا لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، من كاميرا أحد الأنفاق.

 

ويظهر في مقطع الفيديو أحد الأنفاق التابعة لحركة حماس ويمر من خلالها شاب ويتبعه امرأة وطفلة وولدان، ثم يحيى السنوار الذي تظهره الكاميرا من ظهره دون إظهار وجهه.

 

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه تم إلقاء القبض على عدد من أقارب قادة حماس، مشيرًا إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي يحصل عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي تقربهم من قادة الحركة.

 

 

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال حركة حماس يحيي السنوار

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