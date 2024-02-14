تاريخية.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل زيارة الرئيس التركى القاهرة

كشف عمر أحمد، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من أنقرة، عن تفاصيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، القاهرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعقد مباحثات موسعة معه لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف عمر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الزيارة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، مؤكدًا أن هناك الكثير من الملفات وأجندة مزدحمة للغاية يحملها الرئيس التركي وسيناقشها مع نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح، أن أبرز هذه الملفات هو الملف الفلسطيني والمساعي المشتركة لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي، لأن مصر وتركيا في هذا الإطار متفقتان بضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك أنقرة تتفق مع القاهرة في موضوع عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وعن تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل تقديمها للجانب الفلسطيني، أشار إلى أن هذا الأمر سيكون على طاولة الحوار، بالإضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية الأخرى، كالملف الليبي، الذي أقدمت فيه أنقرة خلال الآونة الأخيرة على تحركات من ضمنها الحديث عن إعادة فتح القنصيلة التركية في بنغازي، ورفع التعاون مع الجانب المصري في عملية تسهيل إجراء انتخابات في ليبيا، وكذلك شرق البحر المتوسط والعلاقات الثنائية والمساعي لرفع مستوى وحجم التبادل التجاري بين البلدين.