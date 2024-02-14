الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تاريخية.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل زيارة الرئيس التركى القاهرة

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

كشف عمر أحمد، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من أنقرة، عن تفاصيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، القاهرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعقد مباحثات موسعة معه لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف عمر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الزيارة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، مؤكدًا أن هناك الكثير من الملفات وأجندة مزدحمة للغاية يحملها الرئيس التركي وسيناقشها مع نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح، أن أبرز هذه الملفات هو الملف الفلسطيني والمساعي المشتركة لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي، لأن مصر وتركيا في هذا الإطار متفقتان بضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك أنقرة تتفق مع القاهرة في موضوع عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وعن تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل تقديمها للجانب الفلسطيني، أشار إلى أن هذا الأمر سيكون على طاولة الحوار، بالإضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية الأخرى، كالملف الليبي، الذي أقدمت فيه أنقرة خلال الآونة الأخيرة على تحركات من ضمنها الحديث عن إعادة فتح القنصيلة التركية في بنغازي، ورفع التعاون مع الجانب المصري في عملية تسهيل إجراء انتخابات في ليبيا، وكذلك شرق البحر المتوسط والعلاقات الثنائية والمساعي لرفع مستوى وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

القاهرة الإخبارية انقرة الرئيس التركى أردوغان القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة تاريخية رجب طيب أردوغان

مواد متعلقة

خارجية بريطانيا تحث المشرعين الأمريكيين على التصويت لصالح حزمة مساعدات لأوكرانيا

الناتو: الاستثمارات الدفاعية للحلفاء فى أوروبا 380 مليار دولار للعام الحالى

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس الفلسطينى يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى لمنع التهجير

رئاسة الجمهورية: أردوغان يزور مصر اليوم

ضياء رشوان: إسرائيل لا تستطيع القضاء على مجموعة من الشباب اسمهم المقاومة الفلسطينية

ضياء رشوان: نتنياهو من الشخصيات المتطرفة ولكنه ليس مجنونًا

بعد إقرار 16 مليار دولار.. حركة فتح: مكافأة أمريكية على جرائم إسرائيل

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان نظيره التركى وقرينته فى مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة