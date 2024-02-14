الناتو: الاستثمارات الدفاعية للحلفاء فى أوروبا 380 مليار دولار للعام الحالى

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أن إجمالي الاستثمارات الدفاعية المشتركة للحلفاء في أوروبا سيبلغ 380 مليار دولار خلال العام الحالي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو أنه من المتوقع أن ينفق 18 حليفًا 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال العام الحالي.

وفي سياق آخر، نفى الكرملين ما تم نشره من تقارير في وكالة رويترز فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في أوكرانيا عبر وسطاء.

وقال الكرملين، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، إنه لا صحة لتقرير رويترز بشأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا عبر وسطاء.