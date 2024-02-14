الرئيس الفلسطينى يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى لمنع التهجير

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى لمنع التهجير ووقوع نكبة أخرى؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وحمل الرئيس الفلسطيني الجميع مسئولية وضع أي عراقيل لتعطيل صفقة تبادل الأسرى، مؤكدًا أن الأمور لم تعد تحتمل.

وفي سياق آخر، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن القوات الإسرائيلية أمرت بإجلاء جميع النازحين الذين يحتمون داخل مستشفى ناصر الذي يعد الأكبر في جنوب غزة.

وعبرت المنظمة، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد بشأن الوضع في مستشفى ناصر بخان يونس، داعية القوات الإسرائيلية لضمان سلامة جميع أفراد الطاقم الطبي والمرضى والنازحين.