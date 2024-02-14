الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فايز فرحات: التوافق المصرى التركى ينعكس على الإقليم والمنطقة بشكل كبير

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

علّق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة اليوم الأربعاء.

وقال "فرحات" خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التوافق بين البلدين سينعكس بشكل كبير على المنطقة، والتناقض بينهما ينعكس أيضًا على المنطقة بشكل عام وينعكس على ملفات مختلفة، ويضيع بالتأكيد فرص تعاون كبيرة بين الجانبين.

وأوضح، أن مصر دولة رئيسية في الإقليم والمنطقة العربية، وتركيا أيضًا دولة مهمة من دول الجوار الجغرافي للقوى العربية، مشيرًا إلى أن تركيا الآن تريد العودة بشكل أكبر إلى الإقليم المباشر والشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وأكد أن واحدة من الحقائق المهمة في العلاقات بين البلدين أن التوافق ينعكس على الإقليم والملفات الرئيسية في المنطقة والتناقض بينهما ينعكس بينهما على المنطقة.

القاهرة الإخبارية الرئيس التركى التوافق بين البلدين تركي

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