الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: لم نتمكن من الوصول لشمال غزة لتقييم الأوضاع بسبب رفض إسرائيل

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتمكن من الوصول إلى شمال قطاع غزة لتقييم الأوضاع هناك، بسبب رفض القوات الإسرائيلية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الصحة العالمية أن المنشآت الصحية والمستودعات الطبية في قطاع غزة تعرضت للعديد من الهجمات الإسرائيلية.

خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

وفي سياق آخر، أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح، أن مدينة خان يونس بشكل عام محاصرة، ويوجد بها عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية نظرًا للتوغل الكبير الذي تشهده المدينة منذ قرابة شهرين، والذي بدأ من شرق المدينة وصولًا إلى المنطقة الغربية لها.

وأشار إلى أن خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف الذي تتعرض له، وإطلاق النار المتواصل من الآليات الإسرائيلية والطائرات المسيرة باتجاه كل ما يتحرك، وبالتالي لم يستطع النازحون المتواجدون في مراكز الإيواء الخروج منها والتوجه للمناطق الأخرى المحيطة بخان يونس نظرًا لكثافة النيران.

القاهرة الإخبارية شمال قطاع غزة القوات الإسرائيلية منظمة الصحة العالمية قطاع غزة الهجمات الاسرائيلية

مواد متعلقة

خارجية بريطانيا تحث المشرعين الأمريكيين على التصويت لصالح حزمة مساعدات لأوكرانيا

الناتو: الاستثمارات الدفاعية للحلفاء فى أوروبا 380 مليار دولار للعام الحالى

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس الفلسطينى يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى لمنع التهجير

رئاسة الجمهورية: أردوغان يزور مصر اليوم

ضياء رشوان: إسرائيل لا تستطيع القضاء على مجموعة من الشباب اسمهم المقاومة الفلسطينية

ضياء رشوان: نتنياهو من الشخصيات المتطرفة ولكنه ليس مجنونًا

بعد إقرار 16 مليار دولار.. حركة فتح: مكافأة أمريكية على جرائم إسرائيل

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان نظيره التركى وقرينته فى مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة