الصحة العالمية: لم نتمكن من الوصول لشمال غزة لتقييم الأوضاع بسبب رفض إسرائيل

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتمكن من الوصول إلى شمال قطاع غزة لتقييم الأوضاع هناك، بسبب رفض القوات الإسرائيلية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الصحة العالمية أن المنشآت الصحية والمستودعات الطبية في قطاع غزة تعرضت للعديد من الهجمات الإسرائيلية.

خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

وفي سياق آخر، أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح، أن مدينة خان يونس بشكل عام محاصرة، ويوجد بها عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية نظرًا للتوغل الكبير الذي تشهده المدينة منذ قرابة شهرين، والذي بدأ من شرق المدينة وصولًا إلى المنطقة الغربية لها.

وأشار إلى أن خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف الذي تتعرض له، وإطلاق النار المتواصل من الآليات الإسرائيلية والطائرات المسيرة باتجاه كل ما يتحرك، وبالتالي لم يستطع النازحون المتواجدون في مراكز الإيواء الخروج منها والتوجه للمناطق الأخرى المحيطة بخان يونس نظرًا لكثافة النيران.