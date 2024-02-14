الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف العشرى: تركيا تعلم أهمية مصر فى المنطقة.. والقمة ستكون تاريخية

الكاتب الصحفى أشرف
الكاتب الصحفى أشرف العشرى

قال الكاتب الصحفى أشرف العشرى، مدير تحرير الأهرام، إننا احتجنا إلى ثلاث سنوات من المباحثات المكثفة الاستكشافية بين مصر وتركيا على كل المؤسسات والأجهزة والوزارات في البلدين حتى استطعنا أن نصل إلى هذه المرحلة من التلاقي في الكثير من القضايا التي كانت تعيق مسار إحداث نوع نقلة في العلاقات المصرية التركية بعد تباعد استمر لأكثر من 12 عامًا. 

وأضاف العشري، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب التركي الآن لديه يقين وقناعة كبيرة بأن الجانب المصري يسير بنفس التوجهات والوضوح والصراحة والشفافية والتعاطي مع كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح أن الجانب التركي بعد أن حدث نوع من الأزمات بينه وبين الكثير من العواصم في الإقليم عاد في العامين الماضيين إلى عودة مرة ثانية إلى ما يعرف باستراتيجية صفر مشاكل وتصفير كل المشاكل والأزمات، حيث بدأ بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية.

وتابع: "ونظرًا لحجم التحفظات المصرية على المسلك التركي لثورة 30 يونيو كانت هناك مراجعات نقدية من الجانب التركي حتى وصلنا لهذه اللحظىة لتعقد هذه القمة التي قال بيان الخارجية التركية عنها بالأمس أنها قمة تاريخية ستعقد في القاهرة". 


 

القاهرة الإخبارية مصر تركيا الأمن القومي المصري

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