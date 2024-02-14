الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مستشفى الأمل بخان يونس

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف الآن محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بشكل عنيف؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مبنى مستشفى الأمل تعرض لأضرار مادية كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي.

خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

وفي سياق آخر، أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح، أن مدينة خان يونس بشكل عام محاصرة، ويوجد بها عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية نظرًا للتوغل الكبير الذي تشهده المدينة منذ قرابة شهرين، والذي بدأ من شرق المدينة وصولًا إلى المنطقة الغربية لها.

وأشار إلى أن خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف الذي تتعرض له، وإطلاق النار المتواصل من الآليات الإسرائيلية والطائرات المسيرة باتجاه كل ما يتحرك، وبالتالي لم يستطع النازحون المتواجدون في مراكز الإيواء الخروج منها والتوجه للمناطق الأخرى المحيطة بخان يونس نظرًا لكثافة النيران.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة خان يونس مستشفى الأمل الاحتلال

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