الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسي: العلاقات الاستثمارية مع تركيا شهدت نموًا خلال الـ10 سنوات الأخيرة

كلمة الرئيس السيسي
كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع أردوغان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا شهدت نموًا مضطردًا خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن مصر حاليًا الشريك التاريخي الأول لتركيا في أفريقيا كما أن أنقرة تعد من أكبر مقاصد الصادرات المصرية.

أضاف السيسي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان السعى معًا لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولا خلال السنوات القادمة، بحانب تعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح محالات جديدة للتعاون.

وأوضح أننا مهتمون بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزية ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ووفر بيئية مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، مؤكدًا أن الدولتين تواجهان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الارهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب بالمنطقة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر تركيا رجب طيب أردوغان التبادل التجاري الاستثمارات المشتركة المنقطة

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