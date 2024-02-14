الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بث مباشر.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وتركيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال توقيع عدد من الاتفاقيات

شهد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وتركيا، وذلك بقصر الاتحادية في القاهرة.

واستقبل الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، نظيره التركي في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وكان الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي، وقرينته أمينة أردوغان، بمطار القاهرة لدى وصولهما العاصمة.

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