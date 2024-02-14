الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: دول المنطقة الأقدر على فهم تعقيداتها وتسوية خلافاتها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي إنه جرى التأكيد على ضرورة التشاور بين مصر وتركيا حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وأضاف الرئيس السيسي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن نجاح تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجًا يحتذى به، مؤكدًا أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلاقات القائمة فيها.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ووقع الرئيسان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

واستقبل الرئيس السيسي، الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الملف الليبي تركيا دول المنطقة رجب طيب أردوغان ليبيا

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