الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: توافقت مع أردوغان على ضروة وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات

كلمة الرئيس السيسي
كلمة الرئيس السيسي من المؤتمر الصحفى

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، أخذًا في الاعتبار ما تمارسة السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة بما لا يتناسب مع احتياجات سكان القطاع. 

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه توافق مع الرئيس التركي خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا، والتوصل إلى تهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

قمة مصرية - تركية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ووقع الرئيسان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

واستقبل الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، نظيره التركي في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

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