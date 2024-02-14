هل يسهم التقارب المصرى التركى فى تخفيض وتيرة الصراع بالمنطقة؟

قال د.أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية، إن التقارب المصري التركي يؤسس لنظام إقليمي تكون فيه دول الإقليم لها القيادة فيما يتعلق، بالتعاون مع الأزمات وتوجيه مساراتها للتهدئة والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية.

أضاف أحمد، الأربعاء، في مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمات العربية منذ ما يعرف بالربيع العربي تسيطر عليها حالة اللاحسم السياسي واللا حسم والعسكري.

وأوضح أن التقارب المصري التركي يمثل عاملًا إيجابيًا في إعادة بلورة وتسوية هذه الأزمات بشكل حاسم ويحافظ على الدولة الوطنية والاستقرار والهدوء.