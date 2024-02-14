الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير: شراكة تركيا مع مصر مهمة وستحقق مصالح إسطنبول فى القارة

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة

قال الخبير الاقتصادي د.مصطفى بدرة إن القمة الثنائية التي جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تعتبر تحولًا في مسار كبير لمصر وتركيا وللمنطقة بالكامل، لافتًا إلى أنها ستعود بالنفع الاستثماري والاقتصادي الكبير على الدولتين.

أضاف بدرة، الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن شراكة تركيا مع مصر مهمة وستحقق لإسطنبول مصالحها في إفريقيا وسيكون هناك تحول في المسار الاقتصادي خلال الفترة القادمة لرفع القيمة الاستثمارية بين البلدين.

أوضح أن هناك رغبة كبيرة بين الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة وجود تكنولوجيا كبيرة في تركيا تساند بها الصناعات أو بعض الصناعات المصرية، مؤكدًا أن مصر اليوم تحوز صناعة كبيرة سواء في البتروكيماويات أو المحاصيل الزراعية التي تدعم بها السوق التركية.

القاهرة الإخبارية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التركى القمة الثنائية

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