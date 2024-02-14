الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده فى استهداف قاعدة عسكرية بصفد

أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده في استهداف لقاعدة عسكرية إسرائيلية في صفد بالقرب من الحدود اللبنانية وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية اليوم تطورا لافتا، مع إطلاق "حزب الله" للمرة الأولى صواريخ دقيقة على مدينة صفد التي تبعد نحو 15 كيلومترًا عن الحدود مع لبنان، ما أدى إلى مقتل جندية وإصابات في صفوف الجيش، إضافة إلى وقوع إضرار جسيمة في المنطقة.

وحسب ما تم تداوله فقد نفذ "حزب الله" عملية نوعية باتجاه صفد الإسرائيلية، حيث أطلق 8 صواريخ على دفعتين، أصاب أحدها مبنى في المنطقة.