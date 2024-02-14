الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سوليفان: بايدن مصمم على تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

بايدن
بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على المضي قدمًا في حزمة المساعدات الخارجية لكل من أوكرانيا وإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن ستوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها بعد تمرير مجلس الشيوخ لحزمة المساعدات.

أضاف شوليفان، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي يعمل على تجاوز العقبات من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، كما أن واشنطن تعمل من أجل إيجاد طرق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين.

أوضح أن البيت الأبيض، هدفه البدء بوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة ويبحث كل الخطوات مع إسرائيل، لافتًا إلى أنه يأمل للتوصل إلى هدنة مطولة في قطاع غزة تمتد لستة أسابيع.

القاهرة الإخبارية بادين المساعدات إسرائيل مجلس الشيوخ قطاع غزة

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