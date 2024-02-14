الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| "نتنياهو" يتوعد بإطلاق عملية عسكرية فى رفح بعد مغادرة المدنيين

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توعد بعملية عسكرية "قوية" في مدينة رفح الفلسطينية بعد السماح للمدنيين بمغادرتها؛ وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وفي سياق آخر،  حذر الكرملين من أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيوقع عددً كبيرًا من الضحايا، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويعانى النظام الصحي في غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

 

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القاهرة الإخبارية نتنياهو عملية عسكرية رفح

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