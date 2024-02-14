عزت إبراهيم: زيارة أردوغان للقاهرة إعادة بناء للعلاقات المصرية التركية

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، اليوم الأربعاء، هي محطة تاريخية هامة في العلاقات بين مصر وتركيا بعد أكثر من 11 عامًا من التوتر بين البلدين.

وأشار إلى أن الزيارة بمثابة تصفية للمشكلات وإعادة بناء للعلاقات على أسس جديدة، في ظل أوضاع إقليمية بالغة التوتر.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك رغبة حقيقية من الطرفين في تعميق العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وهو ما عبر عنه توقيع الاتفاقية الخاصة بمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاقية تنص على عقد هذا المجلس بالتناوب كل عامين بين القاهرة وأنقرة، بحضور الرئيسين للاجتماعات المقرر عقدها بأنقرة في أبريل.

وتابع: "ستُدرس هذه الملفات خلال الشهرين القادمين قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة والتي قال عنها الرئيس التركي أردوغان، إنها ستمثل تحولًا كبيرًا في العلاقات الثنائية بين البلدين".