أبوشامة: زيارة أردوغان للقاهرة نقطة تحول فارقة فى تاريخ "الأوسط"

قال الكاتب الصحفي محمد أبوشامة إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة والتباحث مع الرئيس السيسي تعتبر نقطة تحول فارقة في تاريخ الشرق الأوسط.

أضاف أبوشامة، الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن زيارة الرئيس التركي لمصر تاريخية، وتمت في توقيت بالغ الأهمية وهو ما يعكس أنها ليست بروتوكولية تقليدية، لكنها نقطة تحول فارقة في تاريخ الشرق الأوسط.

وأوضح أن حجم الخلاف بين البلدين كان عميقا، لكن في رأي الزعيمين المصري والتركي يقدران مصالح بلديهما بشكل كبير، لذلك شيد البلدان جسرا من التواصل بينهما خلال فترة زمنية تقترب من العامين.

وتابع: "جرى بذل جهود دبلوماسية جبارة للوصول إلى اللحظة التي شهدناها اليوم عبر شاشات التلفاز في كل دول العالم والتفاهم المصري التركي يؤسس لمرحلة جديدة في الأمن الإقليمي للبلدين والمنطقة بأسرها، حيث يمتلك البلدان أوراقا مهمة يستطيع أن يدفع بها العمل المشترك في تحقيق الأمن الإقليمي، وكلا البلدين تواجهه تحديات اقتصادية كبيرة، لذلك، فقد كان ملف الاقتصاد بطل لقاء اليوم وبطل العلاقة بين البلدين حتى في ظل فترة القطيعة التي طالت أكثر مما ينبغي وتجاوزت الـ10 سنوات".

وأشار إلى أن اللقاء المصري التركي يحقق للمنطقة الكثير، مثل مصلحة الشعبين، إضافة إلى الملفات شديد التوتر والاشتعال في المنطقة، ومن هنا يمثل هذا التقارب محاولات لحلحلتها ووضع رؤى مختلفة تتكامل فيها جهود الدولتين من أجل تحقيق تقدم في هذه الملفات، مثل الحرب في غزة.