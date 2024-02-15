الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصليب الأحمر: الظروف فى قطاع غزة قاسية

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أكد الصليب الأحمر في غزة أن الظروف في قطاع غزة قاسية ويتخللها خطر شديد على الأهالي والنازحين والمرضى؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح، أن مدينة خان يونس بشكل عام محاصرة، ويوجد بها عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية نظرًا للتوغل الكبير الذي تشهده المدينة منذ قرابة شهرين، والذي بدأ من شرق المدينة وصولًا إلى المنطقة الغربية لها.

وأشار إلى أن خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف الذي تتعرض له، وإطلاق النار المتواصل من الآليات الإسرائيلية والطائرات المسيرة باتجاه كل ما يتحرك، وبالتالي لم يستطع النازحون المتواجدون في مراكز الإيواء الخروج منها والتوجه للمناطق الأخرى المحيطة بخان يونس نظرًا لكثافة النيران.

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القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة الصليب الأحمر

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