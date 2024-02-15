وزيرة الخارجية الألمانية: أمن إسرائيل يساوى بقاء المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن أمن إسرائيل يساوي في أهميته بقاء المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

هناك حاجة إلى هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد أكدت أمس، أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة ستؤدي لكارثة إنسانية.

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعملية عسكرية "قوية" في مدينة رفح الفلسطينية بعد السماح للمدنيين بمغادرتها؛ وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).